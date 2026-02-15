Valanga sul Monte Baldo: tre persone coinvolte

Una valanga si è staccata intorno alle ore 13.00 di oggi tra Cima di Costabella e Vetta delle Buse, sul Monte Baldo, sulle Prealpi Gardesane, travolgendo tre scialpinisti che però si sono messi in salvo da soli. Un testimone, che aveva assistito al distacco, aveva visto un gruppo di cinque scialpinisti in risalita alla base del pendio, che però sono rimasti fortunatamente estranei alla valanga. L’allarme ha attivato il Soccorso Alpino di Verona. L’elicottero di Verona Emergenza ha quindi imbarcato due squadre di soccorritori e le ha lasciate a quota 1.800 metri, per provvedere a bonificare la superficie della valanga, scivolata per un centinaio di metri con un fronte di una settantina. Due soccorritori e una guida alpina trentini, che si trovavano sul posto, si sono uniti nella ricerca. In supporto alle operazioni è stato allertato l’elicottero di Trento Emergenza con a bordo l’unità cinofila da valanga.

Appena giunti sul posto, i soccorritori hanno saputo da altri testimoni che tre scialpinisti erano stati interessati dalla massa in movimento, ma erano riusciti ad estrarsi da soli dalla neve ed erano scesi a valle ancor prima dell’arrivo delle squadre, che hanno provveduto a effettuare la bonifica per escludere ulteriori coinvolgimenti. Terminate le verifiche con esito negativo, i soccorritori sono stati elitrasportati a Prada dall’elicottero di Trento.