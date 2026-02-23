Valanga sulle piste da sci di San Domenico nel VCO: verifiche

Il distacco si è verificato intorno alle 16.30, quasi al momento della chiusura degli impianti: dalle prime verifiche non sembrano esserci persone coinvolte

Valanga in montagna

Un distacco di neve è avvenuto nel comprensorio sciistico di San Domenico, nel territorio comunale di Varzo in Val Divedro, nel Verbano-Cusio-Ossola. La valanga ha interessato anche le piste da sci, ma dalle prime verifiche dei tecnici del Soccorso Alpino, impegnati con i sistemi di ricerca in valanga come Artva e Recco, non risultano esserci persone coinvolte. Il distacco si è verificato intorno alle 16.30, quasi al momento della chiusura degli impianti, nella zona della Sella di San Domenico. Sul posto stanno arrivando anche le squadre cinofile per escludere la presenza di persone sotto la neve.

