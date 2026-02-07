Valanga travolge 3 scialpinisti in Valtellina: un morto e un disperso

Ancora valanghe sulle Alpi e questa volta con esiti tragici. Intorno alle 12, una valanga si è staccata sull’Alpe Meriggio, nel comune di Albosaggia, in Valtellina, travolgendo tre scialpinisti. Secondo le prime informazioni, uno è morto, un altro è riuscito a salvarsi uscendo da solo dalla neve e il terzo è disperso. Sul posto stanno operando i tecnici del Soccorso Alpino e i militari della Guardia di Finanza e l’area è sorvolata dall’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco.

Quella di oggi è la seconda valanga che si è distaccata nella zona in 24 ore. Ieri in Alta Valle Spluga, sopra Chiavenna, nel comune di Madesimo, è rimasto ferito gravemente sotto la neve e trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XIII di Bergamo un militare di 30 anni del Soccorso Alpino-fluviale della Gdf che era impegnato in un’esercitazione con altri finanzieri.