Valanga travolge due scialpinisti in alta Valle Spluga: uno è grave

Una valanga si è staccata oggi in Alta Valle Spluga nella zona della Crocetta del Cardine, sopra la diga di Montespluga, nel territorio comunale di Madesimo, in provincia di Sondrio. La massa di neve ha travolto due scialpinisti residenti in Lombardia: i feriti hanno 27 e 30 anni. Attivato l’elisoccorso di Sondrio e di Bergamo, il Soccorso Alpino civile e il SAGF-Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Madesimo e i Vigili del Fuoco e informati i Carabinieri di Chiavenna. Il trentenne è stato trasportato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in elicottero in codice rosso, quindi in gravi condizioni.