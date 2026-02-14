Valanga travolge due sciatori fuoripista a La Thuile, in Valle d’Aosta: soccorsi

Una valanga ha travolto due sciatori freerider svizzeri impegnati in un fuoripista sopra La Thuile, in Valle d’Aosta. Le loro condizioni non sono gravi. Quando la massa di neve li ha travolti sono riusciti ad aprire l’airbag. I compagni sono poi prontamente intervenuti, assieme ai pisteures secouristes in servizio nel comprensorio, per estrarli dalla valanga. Sul posto in pochi minuti è arrivato anche l’elicottero con le guide del Soccorso Alpino valdostano e il medico. I due sciatori, che sono in buone condizioni fisiche, sono stati portati al Pronto Soccorso dell’ospedale regionale per accertamenti.