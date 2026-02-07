Valanghe in Trentino: due morti in poche ore tra Bellamonte e Marmolada

Doppio intervento dei soccorsi tra Bellamonte e la Marmolada: uno scialpinista muore in ospedale a Trento, un’altra vittima recuperata a Punta Rocca

Valanghe Trentino
Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © MeteoWeb

E’ di due morti il bilancio di due distinte valanghe che si sono staccate oggi in Trentino. La prima vittima è uno dei quattro scialpinisti che era stato recuperato dalla valanga staccatasi a Bellamonte e trasportato in gravissime condizioni all’ospedale S. Chiara di Trento, dove poi è morto. La seconda vittima è quella recuperata a Punta Rocca, sulla Marmolada nel pomeriggio di oggi, poco dopo le 16. È intervenuto l’Aiut Alpin, allertato dalla centrale operativa di Trentino emergenza. In entrambi i casi si tratterebbe di escursionisti locali.

