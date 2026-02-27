Valanghe, in Trentino pericolo marcato in quota e ancora in aumento

Il Trentino è una grande macchia ‘arancione’ nella mappa del bollettino valanghe dell’Euregio. Ciò significa che il pericolo slavine in quota è marcato e andrà ad aumentare a causa del rialzo termico. “Le escursioni e le discese fuori pista richiedono la massima prudenza – si legge nel report -. Attenzione alla neve vecchia con strati deboli persistenti e alle valanghe di slittamento. Soprattutto sui pendii ripidi esposti al sole. Con l’aumento delle temperature ci sarà un ulteriore aumento del pericolo di valanghe di neve bagnata. Soprattutto sui pendii molto ripidi si prevedono valanghe spontanee di medie dimensioni. In alcuni punti le valanghe possono trascinare l’intero manto nevoso e raggiungere grandi dimensioni“.

Secondo l’analisi, i punti pericolosi sono frequenti e difficilmente individuabili anche da parte dell’escursionista esperto. Le escursioni richiedono dunque un’attenta scelta dell’itinerario anche perché il manto nevoso rimane instabile in molti punti.