Valanghe in Trentino: rialzo termico, rischio “forte”

Oggi un Trentino il pericolo valanghe passerà da marcato a forte. È quanto riporta il bollettino valanghe dell’Euregio sulle condizioni della neve in Trentino, Alto Adige e Tirolo. “Attenzione alla neve vecchia con strati deboli persistenti e alle valanghe di slittamento“, si legge nel report. “Soprattutto sui pendii ripidi esposti al sole. Con il rialzo termico, ulteriore aumento del pericolo di valanghe di neve bagnata. Soprattutto sui pendii molto ripidi si prevedono valanghe spontanee di medie dimensioni. In alcuni punti le valanghe possono trascinare l’intero manto nevoso e raggiungere grandi dimensioni. Le valanghe di neve asciutta sono per lo più di dimensioni medie e distaccabili da un singolo appassionato di sport invernali. Sono possibili distacchi a distanza. I rumori di ‘whum’ e la formazione di fessure quando si calpesta la coltre di neve sono campanelli di allarme che rimandano a questo pericolo. I punti pericolosi sono frequenti e difficilmente individuabili anche da parte dell’escursionista esperto. Le escursioni richiedono un’attenta scelta dell’itinerario. Le valanghe possono subire un distacco nella neve vecchia e raggiungere grandi dimensioni a livello isolato“.