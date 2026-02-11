Valanghe: in Trentino rischio marcato, fuoripista insidiosi

In Trentino pericolo valanghe nella fascia più alta del grado di pericolo 3 marcato: lo riporta il bollettino valanghe Euregio che segnala condizioni insidiose per le escursioni e per le discese fuori pista. “Gli strati deboli presenti nella neve vecchia possono distaccarsi facilmente già in seguito al passaggio di un singolo appassionato di sport invernali – spiega il report – Attenzione soprattutto sui pendii ripidi esposti a ovest, nord ed est al di sopra del limite del bosco. Le valanghe possono trascinare l’intero manto nevoso e raggiungere grandi dimensioni. I rumori di ‘whum’ e la formazione di fessure quando si calpesta la coltre di neve così come i distacchi spontanei di valanghe sono campanelli di allarme che rimandano a questo pericolo“.

