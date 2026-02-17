Valanghe, pericolo ‘forte’ in Valle d’Aosta: emessa un’allerta arancione

È ‘forte‘ – indice 4 su una scala di 5 punti – il pericolo valanghe in Valle d’Aosta. L’allerta riguarda in particolare la parte nordoccidentale della regione, comprendendo le valli del Gran Paradiso, del Monte Bianco, del Grand Combin, del Cervino e del Monte Rosa. La Protezione Civile ha emesso un’allerta arancione per criticità valanghiva. “Con neve fresca e vento tempestoso – si legge nel bollettino valanghe della Regione Valle d’Aosta – la situazione valanghiva è pericolosa. Il forte vento causerà il trasporto della neve fresca. Con le nevicate e il vento a tratti tempestoso proveniente da nord-ovest, si formeranno nuovi accumuli di neve ventata. Ciò soprattutto nelle conche e nei canaloni e in prossimità del limite del bosco e nelle regioni più colpite dalle precipitazioni. Gli accumuli di neve ventata instabili possono facilmente subire un distacco già in seguito al passaggio di un singolo appassionato di sport invernali“.

Inoltre “sui pendii carichi di neve ventata e sui pendii molto ripidi sono possibili valanghe di neve a lastroni di dimensioni medio-grandi, a livello isolato anche dai bacini di alimentazione ripidi e situati ad alta quota esposti a sud est e non ancora scaricati“.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito il link per l’accesso diretto alla pagina con le previsioni meteo per la principale città della regione.