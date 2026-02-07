Valanghe: rischio elevato su tutto l’arco alpino del Friuli-Venezia Giulia

Il rischio valanghe resta elevato su tutto l’arco alpino del Friuli-Venezia Giulia anche per oggi e per domani, domenica 8 febbraio. A segnalarlo è Aineva, che invita a evitare qualsiasi escursione a causa degli accumuli di neve fresca, ancora instabili e non ben consolidati con il manto nevoso preesistente. Un lieve miglioramento è atteso da lunedì 9 febbraio, quando il livello di pericolo dovrebbe scendere al grado 3, definito marcato. Lo stesso livello di rischio è già presente sulle Dolomiti e sulle aree montane di Veneto e Trentino-Alto Adige.