Valanghe Terminillo, distacchi improvvisi sul Conetto: le immagini che mostrano il rischio reale in montagna | FOTO

Le ultime giornate sono state caratterizzate da temperature leggermente sopra le medie del periodo, soprattutto in quota, grazie alla presenza dell’anticiclone delle Azzorre. Ma la quiete meteorologica non significa sicurezza, soprattutto durante la stagione invernale: gli straordinari accumuli di neve registrati in quota durante l’inverno, combinati con il deciso rialzo delle temperature, determinano condizioni di forte pericolo valanghe su tutta la dorsale dell’Appennino centrale.

Non a caso, da qualche giorno, il Terminillo è sotto osservazione per via di numerosi distacchi spontanei. L’ultima, in ordine di tempo, è quella del Terminilletto – “Conetto” per la sua forma dolce e arrotondata. Le foto di Giorgio Giua sono piuttosto eloquenti e mettono in guardia dal frequentare le aree con le bocche di balena aperte, pronte a nuovi e consistenti slittamenti.

La presenza delle bocche di balena indica infatti che nella zona interessata siamo di fronte al problema valanghivo denominato “valanghe da slittamento”.

Si tratta della tendenza del manto nevoso a scorrere sul terreno a causa della scarsa aderenza tra la neve e il suolo. Questo fenomeno si manifesta quando si verificano le condizioni per l’umidificazione del manto nevoso, in particolare dello strato a contatto con il terreno. In queste situazioni è fondamentale evitare le zone interessate dalle crepe: il distacco può avvenire in qualsiasi momento, senza preavviso, e la prudenza deve essere massima.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: