Varda Space Industries riporta a Terra il futuro della manifattura spaziale

Lo scorso 29 gennaio Varda Space Industries ha completato con successo la missione di rientro W-5, segnando un passaggio chiave nello sviluppo di nuove tecnologie spaziali commerciali. La capsula è rientrata nell’atmosfera e ha toccato terra al Koonibba Test Range, nell’Australia Meridionale, chiudendo una missione iniziata il 28 novembre con il lancio a bordo della missione Transporter-15 di SpaceX. Non si tratta solo di un atterraggio riuscito: W-5 rappresenta la prima dimostrazione “end-to-end” di una nuova navicella progettata internamente da Varda. Un passo importante verso l’integrazione verticale dell’azienda, che ambisce a controllare l’intero ciclo di vita delle proprie missioni, dalla progettazione al rientro sulla Terra.

Dati ipersonici per la ricerca militare

Il carico trasportato dalla capsula W-5 era destinato alla U.S. Navy, nell’ambito del programma Prometheus dell’Air Force Research Laboratory. Questo programma finanzia missioni di rientro commerciale con l’obiettivo di raccogliere dati preziosi sul volo ipersonico, fondamentali per lo sviluppo di nuove tecnologie aerospaziali e di difesa.

Prometheus aveva già sostenuto le missioni W-2 e W-3, ma W-5 si distingue perché combina la raccolta di dati scientifici con una piattaforma spaziale completamente nuova, progettata e costruita da Varda stessa.

Una navicella “fatta in casa”

Nelle prime 3 missioni, Varda aveva utilizzato un spacecraft bus fornito da Rocket Lab. Con W-5, invece, l’azienda ha compiuto un salto strategico sviluppando un proprio bus interno. Questo approccio consente di iterare più velocemente, volare più spesso e riportare sulla Terra in modo affidabile processi di manifattura complessi.

In altre parole, controllare l’intero sistema permette di migliorare rapidamente i progetti e rendere più efficiente la produzione in microgravità, uno dei settori più promettenti dell’economia spaziale emergente.

Il caso W-4: una missione in attesa

W-5 è stata la 4ª missione completata, ma la 5ª lanciata. Prima c’era stata W-4, la prima a utilizzare il nuovo bus interno, lanciata nel giugno precedente con la missione Transporter-14. W-4 era dedicata allo sviluppo di farmaci in microgravità, ma il suo rientro, previsto per dicembre, è stato rinviato per ulteriori verifiche sul sistema di alimentazione del propellente.

Dopo il successo di W-5, Varda sta valutando diverse opzioni per riportare a Terra anche W-4, pur sottolineando che si trattava di una missione dimostrativa. Le priorità restano le missioni dei clienti, come W-5 e la futura W-6.

L’Australia come hub dei rientri orbitali

Il rientro di W-5 è stato il 3° effettuato da Varda al Koonibba Test Range, dopo che la missione inaugurale W-1 era atterrata nello Utah. A settembre, Varda e Southern Launch, l’operatore del sito australiano, hanno firmato un accordo per supportare fino a 20 atterraggi entro il 2028.

Koonibba è considerato un luogo ideale per i rientri spaziali grazie alla vasta estensione di territorio e alla limitata presenza di traffico aereo e marittimo. Non a caso, Southern Launch ha già accordi anche con altre startup, come Lux Aeterna, che prevede il primo rientro della propria navicella riutilizzabile nel 2027.

Un segnale chiaro di come lo spazio stia diventando non solo un campo di esplorazione scientifica, ma anche un vero e proprio ecosistema economico orbitale. Con W-5, Varda dimostra che il futuro della manifattura spaziale non è più fantascienza: è una capsula che rientra, atterra e porta con sé dati, materiali e opportunità direttamente dallo Spazio.