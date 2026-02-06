Vento forte a Matera, danneggiata scultura nel centro storico

Forti raffiche di vento hanno colpito nelle scorse ore Matera, causando danni a un’opera dell’artista Andrea Roggi, collocata in via Duomo, nel cuore del centro storico. L’installazione faceva parte del percorso espositivo organizzato dall’associazione culturale Parco della Creatività, in collaborazione con la Galleria Opera Arte e Arti, che ha portato nel centro cittadino le sculture in bronzo di Roggi, ispirate al rapporto tra uomo e natura. Fortunatamente, non risultano persone ferite. Sul posto sono attesi i tecnici per mettere in sicurezza l’area e valutare l’entità dei danni all’opera.

