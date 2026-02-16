Vento estremo in Sardegna: a Jerzu raffiche record il 12 febbraio | DATI

“Il 12 febbraio la Sardegna è stata investita da raffiche di vento eccezionalmente intense, con valori che hanno raggiunto livelli raramente osservati negli ultimi anni“: è quanto sottolinea ARPAS – Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna, riportando in particolare che “alle ore 15:08, l’anemometro di Jerzu ha misurato 50 m/s, pari a 180km/h. Tenuto conto che si tratta di un fondoscala per lo strumento (il massimo valore misurabile) non è escluso che il vento effettivo possa essere stato anche un po’ più elevato“.

Poco prima, nella stessa giornata, l’Agenzia riporta:

Seui : 49,98 m/s ( 179,9km/h )

Non si è trattato di un fenomeno isolato, ha evidenziato l’Agenzia regionale:

Raffiche oltre 40 m/s ( 144km/h ) hanno interessato quasi il 10% dell’Isola

“Per ritrovare valori simili bisogna tornare al 13 dicembre 2019, quando si registrarono 50 m/s a Bitti e ancora a Castiadas Minni Minni. Tuttavia, in quell’occasione, fu coinvolta una porzione più limitata del territorio regionale. Un evento che entra di diritto tra gli episodi di vento più intensi degli ultimi anni in Sardegna“, conclude ARPAS.

