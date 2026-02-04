Vento forte in Puglia, alberi caduti a Barletta

Il forte vento di scirocco sta causando la caduta di alcuni alberi lungo la costa adriatica della sesta provincia, interessando diverse zone della Puglia. A Barletta, in particolare, 6 alberi sono stati abbattuti, come riportato dal sindaco Mino Cannito all’Adnkronos. Un’auto è rimasta danneggiata, ma fortunatamente era vuota al momento dell’incidente. Numerosi anche i rami caduti. Diverse segnalazioni riguardano la caduta di alberi lungo la strada statale 16, nel tratto tra Trinitapoli e Margherita di Savoia. Per ragioni di sicurezza, il sindaco ha disposto nella mattinata la chiusura del cimitero e del castello.

