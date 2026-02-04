Vento forte in Puglia, ferito l’autista di un furgone

Il forte vento che soffia sulla Puglia avrebbe provocato un incidente sulla statale 7 in direzione Taranto. Un autoarticolato, a causa delle raffiche, ha perso il telone di copertura che ha invaso la carreggiata opposta e ha colpito un furgone in transito. L’intelaiatura metallica del telone si è staccata dal mezzo pesante, sfondando il parabrezza del furgone e ferendo il conducente. L’uomo è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in ospedale per controlli. Non sarebbe in gravi condizioni. Sul posto sono intervenute la polizia locale e la polizia stradale per effettuare i rilievi e gestire il traffico.

