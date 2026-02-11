Vento forte in Sardegna, chiuso parco ad Olbia

Le forti raffiche di vento previste per oggi e per domani, 12 febbraio, hanno spinto il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, a disporre la chiusura del parco urbano Fausto Noce. In queste ore il maestrale sta interessando la costa con venti intensi provenienti dai quadranti nordoccidentali, che potrebbero raggiungere forza di burrasca. Il provvedimento, adottato per motivi di sicurezza pubblica, riguarda tutti i frequentatori del parco, compresi gli operatori che vi lavorano abitualmente. La riapertura è prevista per le ore 6 di venerdì 13 febbraio, salvo eventuali proroghe nel caso in cui le condizioni meteorologiche avverse dovessero persistere.

