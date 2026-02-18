Vento forte nel Materano, numerosi alberi caduti

Impetuose raffiche di vento nell’intera provincia di Matera a partire da ieri, martedì 17 febbraio, e per tutta la notte. I Vigili del Fuoco sono stati impegnati senza sosta, mobilitando tutte le squadre disponibili sul territorio. Finora sono stati completati 60 interventi, mentre numerose altre richieste sono ancora in fase di gestione. Le operazioni si sono concentrate soprattutto sulla messa in sicurezza di alberi pericolanti o caduti, che in diversi casi hanno provocato danni a proprietà, veicoli e infrastrutture. Rilevanti anche gli interventi per la riparazione e la messa in sicurezza di tetti e coperture danneggiati dalle raffiche.

L’emergenza ha interessato trasversalmente tutta la provincia, con particolare intensità nelle aree del Materano e del Policorese. Le richieste di soccorso sono arrivate dai comuni di Matera, Policoro, Scanzano Jonico, Nova Siri, Montalbano Jonico, Bernalda, Pisticci, Ferrandina, Miglionico, Grassano, Grottole, Salandra e Aliano.

