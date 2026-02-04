Violenta ondata di maltempo in Costa Azzurra: grandinate e strade allagate tra Antibes e Vallauris | FOTO e VIDEO

Una violenta ondata di maltempo ha colpito la Costa Azzurra nella serata di ieri, con un temporale stazionario che ha interessato in particolare le aree di Antibes Juan-les-Pins e Vallauris Golfe-Juan, nell’Ovest del dipartimento delle Alpi Marittime. Piogge torrenziali, grandinate e intensa attività elettrica hanno provocato allagamenti diffusi, costringendo le autorità locali a invitare la popolazione alla massima prudenza. Il fenomeno temporalesco si è mantenuto attivo per ore, alimentato da correnti provenienti dal mare. La cella temporalesca, infatti, si sarebbe rigenerata continuamente, riversando grandi quantità di pioggia e chicchi di grandine che hanno rapidamente saturato le caditoie stradali, causando diffusi ristagni d’acqua e trasformando alcune strade cittadine in veri e propri fiumi.

L’intensità del fenomeno è stata accompagnata anche da una forte attività elettrica: è stato registrato un fulmine particolarmente potente, con una scarica pari a 68 kiloampere. Le precipitazioni hanno portato alla formazione di allagamenti lungo le vie urbane, mentre la grandine ha raggiunto dimensioni comprese tra 1 e 2 cm, con possibili picchi locali superiori.

Le autorità di Antibes hanno diramato un avviso alla popolazione invitando a limitare gli spostamenti e ad allontanarsi dai corsi d’acqua per ragioni di sicurezza. La situazione ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, impegnati in almeno 23 operazioni di soccorso, fortunatamente senza segnalazioni di feriti. Diversi parcheggi sotterranei sono stati invasi dall’acqua, mentre alcuni snodi stradali, come il Carrefour du Châtaignier, sono stati temporaneamente chiusi al traffico.

Per fronteggiare l’emergenza, il Comune di Antibes ha attivato il proprio centro operativo di crisi presso gli Espaces du Fort Carré, sotto la supervisione dell’assessore alla sicurezza.

Temporale con grandinata estrema ad Antibes, in Costa Azzurra

Temporale, grandine ed allagamenti ad Antibes, in Costa Azzurra