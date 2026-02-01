Violenta ondata di maltempo si abbatte su Santiago del Cile: piogge record, blackout e frane | VIDEO

Un’intensa ondata di maltempo ha colpito sabato la Regione Metropolitana di Santiago del Cile, provocando una serie di emergenze legate a piogge torrenziali concentrate in un arco di tempo molto ridotto. Secondo i dati preliminari della stazione meteorologica di Rinconada, in appena un’ora sono caduti 17,4 mm di pioggia, un quantitativo significativo che ha messo in difficoltà il sistema urbano. Le precipitazioni, accompagnate da temporali elettrici e grandine, hanno causato allagamenti improvvisi, caduta di alberi e smottamenti, con un impatto particolarmente forte nei settori orientali e occidentali della capitale. Le comunas di Maipú e Lo Barnechea risultano tra le più colpite: strade trasformate in fiumi, traffico paralizzato e mezzi pubblici bloccati.

Gravi anche le conseguenze sulla rete elettrica. La Superintendencia de Electricidad y Combustibles ha segnalato oltre 26mila utenti senza energia elettrica, con picchi a Padre Hurtado, San Bernardo e Calera de Tango. La Direzione Meteorologica del Cile ha emesso un’allerta per temporali di forte intensità, invitando la popolazione alla massima prudenza.

Nelle aree collinari, una frana lungo Camino a Farellones ha isolato circa 90 persone in 15 abitazioni. I vigili del fuoco sono intervenuti con diverse unità, riuscendo anche a soccorrere alcuni automobilisti rimasti intrappolati.