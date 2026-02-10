WSJ: “Trump si avvia a smantellare le norme sul clima dell’era Obama”

L’amministrazione Trump starebbe pianificando di ‘cancellare’ la scoperta scientifica dell’era Obama che costituisce la base giuridica per la regolamentazione federale sui gas serra, nel più ampio arretramento della politica climatica statunitense fino ad oggi. Lo riferisce il Wall Street Journal. L’inversione di tendenza prende di mira la “valutazione di pericolosità” del 2009, che ha concluso che sei gas serra rappresentano una minaccia per la salute e il benessere pubblico. La valutazione ha fornito il fondamento giuridico per le norme climatiche dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente (EPA), che hanno limitato le emissioni delle centrali elettriche e inasprito gli standard di risparmio di carburante per i veicoli ai sensi del Clean Air Act.

Secondo il quotidiano economico, la revoca dovrebbe essere pubblicata entro la fine della settimana. Secondo funzionari statunitensi, la decisione finale eliminerebbe per i veicoli una parte consistente degli obblighi federali legati ai gas serra: misurazione, report, certificazioni e rispetto degli standard, insieme ai programmi di conformità, ai crediti e ad alcuni meccanismi di rendicontazione per le aziende coinvolte. Il provvedimento, spiegano i funzionari, non toccherebbe subito le regole sulle emissioni delle centrali elettriche e di altre fonti “stazionarie” come gli impianti di petrolio e gas.

Il Wall Street Journal cita l’amministratore dell’EPA Lee Zeldin, secondo cui si tratterebbe del “più grande atto di deregolamentazione nella storia degli Stati Uniti”.

L’iniziativa dell’amministrazione Trump si prefigura come una vittoria per l’industria dei combustibili fossili, che da anni contesta le norme federali sul clima. Gruppi ambientalisti hanno già annunciato ricorsi legali, avvertendo che l’abolizione della valutazione scientifica del 2009 priverebbe il governo di strumenti chiave per la tutela della salute pubblica. Alcuni Stati USA guidati da amministrazioni democratiche hanno già reso noto che potrebbero introdurre proprie regole in assenza di uno standard federale, aumentando l’incertezza normativa per le imprese.

Trump insiste che petrolio, gas e carbone siano essenziali per economia e sicurezza nazionale e sostiene che puntare di più sui combustibili fossili aiuti a ridurre i prezzi dell’energia.

Il Presidente, inoltre, è atteso annunciare domani un ordine esecutivo che ordina al Dipartimento della Difesa di acquistare elettricità da centrali a carbone. Sono previsti anche finanziamenti per riattivare e aggiornare cinque impianti in West Virginia, Ohio, North Carolina e Kentucky. In parallelo, la Tennessee Valley Authority dovrebbe votare a breve per mantenere in funzione due centrali a carbone che erano state destinate alla chiusura.