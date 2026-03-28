103 anni in volo: oggi l’Aeronautica Militare celebra la sua fondazione

L’Italia celebra oggi un traguardo di prestigio e valore: il 103° anniversario della fondazione dell’Aeronautica Militare. Era il 28 marzo 1923 quando l’allora Regia Aeronautica veniva istituita come forza armata autonoma, segnando l’inizio di una storia fatta di coraggio, innovazione tecnologica e un profondo, indissolubile legame con il Paese. Oggi, l’Arma Azzurra non rappresenta solo un pilastro fondamentale per la sovranità e la sicurezza nazionale, ma un’eccellenza riconosciuta a livello globale. Dalla sorveglianza dello spazio aereo alla gestione di tecnologie all’avanguardia, l’Aeronautica è costantemente in prima linea. Il suo impegno spazia dai trasporti sanitari d’urgenza – spesso voli salvavita effettuati in condizioni estreme – al soccorso in caso di calamità naturali, fino alla partecipazione attiva nelle coalizioni internazionali.

In occasione di questa ricorrenza, il vertice del Governo ha voluto rendere omaggio all’impegno costante dell’Arma. “Un giorno speciale per i nostri uomini e le nostre donne dell’Aeronautica Militare che oggi festeggiano l’Anniversario di Fondazione. 103 anni al fianco della Nazione per la difesa e la sicurezza dei nostri cieli, sempre presenti in situazioni di emergenza, nelle operazioni di soccorso e durante le missioni internazionali per la pace. A tutti voi il nostro ringraziamento per il quotidiano lavoro che svolgete con devozione, sacrificio e soprattutto tanta passione. Auguri“, ha scritto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un post su X.

Guardando al futuro, l’Aeronautica Militare si proietta ora verso le nuove sfide della dimensione spaziale e della cyber-security, fedele al motto “Virtute Siderum Tenus” (Con valore verso le stelle), confermandosi custode fiera e innovativa dei nostri cieli.