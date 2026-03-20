20 marzo 1964, dall’ESRO all’ESA: l’inizio della cooperazione spaziale europea

Il 20 marzo 1964 entra ufficialmente in funzione la European Space Research Organization, organismo destinato a coordinare gli sforzi europei nella ricerca spaziale. La sua istituzione deriva da un accordo firmato il 14 giugno 1962, in un periodo in cui la corsa allo Spazio era dominata da Stati Uniti e Unione Sovietica. L’ESRO nasce con un obiettivo ambizioso: permettere ai Paesi europei di unire risorse, competenze e tecnologie per non restare indietro in un settore strategico per il futuro. In un’epoca segnata dalla Guerra Fredda, lo Spazio rappresentava non solo una sfida scientifica, ma anche politica e simbolica.

Attraverso l’ESRO, diverse nazioni europee iniziano a collaborare allo sviluppo di satelliti scientifici e missioni di ricerca, gettando le basi di una cultura condivisa dell’innovazione. È un cambiamento importante: da iniziative nazionali frammentate si passa a una visione comune, più efficace e competitiva a livello globale.

Questa esperienza porterà, nel 1975, alla nascita della Agenzia Spaziale Europea, che ancora oggi rappresenta uno dei principali attori nel panorama spaziale internazionale. Dalle missioni scientifiche all’osservazione della Terra, fino all’esplorazione planetaria, l’eredità dell’ESRO continua a vivere.