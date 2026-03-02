Abbattuti tre caccia USA dal “fuoco amico”: il VIDEO dei soccorsi diventa virale

Un video diffuso lunedì sui social media mostra alcuni cittadini kuwaitiani mentre prestano soccorso a un militare americano coinvolto in un incidente di “fuoco amico” nei cieli del Kuwait. Le immagini, pubblicate dal network online Faytuks Network, documentano i momenti immediatamente successivi all’abbattimento accidentale di tre caccia statunitensi durante operazioni di combattimento contro la Repubblica Islamica dell’Iran. Secondo quanto riferito dal United States Central Command (CENTCOM), nella tarda serata di domenica tre Boeing F-15E Strike Eagle sono stati abbattuti per errore dalle difese aeree kuwaitiane mentre operavano a supporto dell’Operazione “Epic Fury”. L’episodio si sarebbe verificato durante “combattimenti attivi” che includevano attacchi da parte di velivoli iraniani, missili balistici e droni.

Il soccorso dei civili

Nel filmato si vedono alcuni residenti locali correre verso uno dei sei membri dell’equipaggio – tre piloti e tre ufficiali ai sistemi d’arma (WSO) – che si sono lanciati dai loro aerei in avaria. Uno dei militari, con la maschera dell’ossigeno ancora penzolante dalla tuta di volo, rassicura le persone accorse dicendo di stare bene.

“Stai bene? Davvero? Hai bisogno di qualcosa?” chiede la persona che riprende la scena con il cellulare. “Nessun problema, sei al sicuro. Sei al sicuro, sei al sicuro. Va tutto bene?”, aggiunge.

La dichiarazione ufficiale

“In data 1° marzo alle 23:03 ET, tre F-15E Strike Eagle statunitensi impegnati in supporto all’Operazione Epic Fury sono precipitati in Kuwait a causa di un apparente incidente di fuoco amico”, ha dichiarato il CENTCOM in un comunicato diffuso lunedì.

“Durante combattimenti attivi – che includevano attacchi da parte di aeromobili iraniani, missili balistici e droni – i caccia dell’Aeronautica degli Stati Uniti sono stati erroneamente abbattuti dalle difese aeree del Kuwait”.

Il comando ha confermato che tutti e sei i membri degli equipaggi sono stati recuperati e si trovano in condizioni stabili. Il Kuwait ha riconosciuto l’accaduto e, secondo la nota ufficiale, sta collaborando alle indagini per chiarire le cause dell’incidente.