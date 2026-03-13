“Acqua, Agricoltura e Salute: innovazione e governance”: l’appuntamento a Roma

“Nell’epoca attuale, segnata dall’intensificarsi della crisi climatica, è prioritaria la tutela, la governance e la corretta gestione delle risorse idriche, connettore biologico essenziale per la conservazione degli ecosistemi, la stabilità e la qualità delle produzioni agroalimentari e, chiaramente, per la salute umana e di tutti gli organismi viventi. Per garantire pari diritti ed opportunità ad ogni persona, la disponibilità e la qualità di acqua nel lungo periodo e cibo accessibile e sicuro, occorre implementare una gestione idrica sostenibile e resiliente, capace di assorbire shock estremi come siccità prolungate e fenomeni alluvionali. Uno scenario che, oltre la manutenzione delle reti e delle altre infrastrutture strategiche esistenti, impone la realizzazione di nuove opere e sistemi infrastrutturali, unitamente a maggiori investimenti in ricerca e sviluppo per favorire una pianificazione strutturata, frutto di sinergie sempre più strutturali tra Istituzioni e stakeholder, volta a definire politiche ed elaborare modelli di governance flessibili e integrati. Prevenire criticità che provocano una gestione emergenziale permanente è possibile e necessario ma per rispondere a queste sfide sempre più urgenti non si può prescindere da una vera rivoluzione eco-digital.

La sicurezza, la qualità e la sostenibilità in agricoltura e nel settore idrico possono contare su innovazione tecnologica, digitalizzazione capillare delle infrastrutture, utilizzo di algoritmi e intelligenza artificiale che, in sinergia con l’attività degli eccellenti Istituti di ricerca che vanta l’Italia permettono efficienza e circolarità. Una vision che consente al settore agricolo e all’industria di diventare custodi attivi della risorsa. Il settore primario, in particolare, con il ruolo svolto dagli agricoltori, rappresenta il primo presidio di tutela ambientale, garantendo la continuità dei servizi ecosistemici vitali per gli habitat e la biodiversità. Grazie all’agricoltura di precisione e a buone pratiche agronomiche, la produzione alimentare diventa un alleato fondamentale nella conservazione delle risorse naturali”: è la presentazione di “Acqua, Agricoltura e Salute”: convegno promosso a Roma da Fondazione UniVerde e Coldiretti con il supporto di UNESCO WWAP – World Water Assessment Programme, il patrocinio di Rai e main partner Almaviva Group.

“Questo modello di gestione integrata e sinergia multisettoriale e multifunzionale risponde direttamente alla necessità di un’azione coordinata sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) delle Nazioni Unite, in particolare gli obiettivi n. 2 “Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un’agricoltura sostenibile” e n. 6 “Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie”, alla luce delle iniziative trasformative richieste dall’obiettivo n. 13 per “Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico””, si legge ancora.

Sulla base di questi propositi, Fondazione UniVerde e Coldiretti, con il supporto di UNESCO WWAP – World Water Assessment Programme, con il patrocinio di Rai e con la main partnership di Almaviva Group, promuovono il convegno “Acqua, Agricoltura e Salute: innovazione e ricerca per la sicurezza, la qualità e la sostenibilità” che si svolgerà a Roma, giovedì 19 marzo, ore 15.30, presso la Sala delle Statue di Palazzo Rospigliosi (Via XXIV Maggio, 43), sede nazionale di Coldiretti, e in diretta streaming su Radio Radicale, con la media partnership di Rai Italia e con event partner Acea Acqua.

In occasione dell’evento, sarà presentata la traduzione ufficiale in italiano del Rapporto mondiale delle Nazioni Unite sullo sviluppo delle risorse idriche 2026 “Acqua per ogni persona: pari diritti e opportunità”, curata dalla Fondazione UniVerde, con la supervisione di UNESCO WWAP, in collaborazione con Acque del Sud, AVR Associazione italiana produttori Valvole e Rubinetti federata ANIMA Confindustria, G.M.T., CiviSmart ed E.P.M. e sarà presentato il XVI Rapporto “Gli italiani e l’agricoltura” con focus su Acqua, agricoltura e climate change, realizzato dalla Fondazione UniVerde e Noto Sondaggi in collaborazione con ANBI e Fondazione Campagna Amica.

All’evento saranno inoltre illustrate best practice di imprese italiane virtuose che possono accelerare la transizione ecologica e digitale, nella direzione tracciata dalle Nazioni Unite con l’Agenda 2030 e raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.

Il programma

Dopo gli indirizzi di saluto di Vincenzo Gesmundo (Segretario Generale di Coldiretti) e i saluti istituzionali di Francesco Lollobrigida (Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste), seguiranno gli interventi introduttivi di Alfonso Pecoraro Scanio (Presidente della Fondazione UniVerde), Ettore Prandini (Presidente di Coldiretti) e Fulvio Conti (Head of Water, Agriculture, Environment and Space Business Unit of Almaviva Group).

Sarà la volta del panel “Verso la Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sull’Acqua” che si terrà ad Abu Dhabi nel mese di dicembre, con la presentazione, a cura di Miguel De França Doria (Direttore di UNESCO WWAP – World Water Assessment Programme), della sintesi del Rapporto mondiale delle Nazioni Unite sullo sviluppo delle risorse idriche 2026, e la testimonianza di Fodé Seck (Ambasciatore al Ministero Affari Esteri del Senegal e Amministratore Generale della Foundation Mame Mor Anta Saly pour le développement).

Si proseguirà con il panel “Acqua come infrastruttura strategica per il futuro. Il ruolo chiave delle imprese” con gli interventi di: Enrico Pezzoli (Amministratore Delegato di Acea Acqua); Luigi Giuseppe Decollanz (Presidente del CdA di Acque del Sud); Annamaria Barrile (Direttore Generale di Utilitalia); Andrea Villa (Vice Presidente di AVR – ANIMA Confindustria); Emanuele Giglio (Responsabile R&D di G.M.T.); Riccardo Amoroso (Amministratore Delegato di CiviSmart); Carmine Esposito (Consigliere Delegato di E.P.M.).

Si proseguirà con la presentazione, a cura di Antonio Noto (Direttore di Noto Sondaggi), del XVI Rapporto “Gli italiani e l’agricoltura”.

Il panel “Innovazione e ricerca per la sicurezza, la qualità e la sostenibilità” sarà aperto dai saluti istituzionali di Gilberto Pichetto Fratin (Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) e interverranno: Andrea Lenzi (Presidente CNR); Maria Alessandra Gallone (Presidente ISPRA); Maria Chiara Zaganelli (Direttore Generale CREA); Fabio Vitale (Direttore AGEA); Claudia Brunori (Direttrice Dipartimento Sostenibilità, circolarità e adattamento al cambiamento climatico dei Sistemi Produttivi e Territoriali, ENEA); Luca Lucentini (Direttore del Centro Nazionale per la Sicurezza delle Acque); Francesco Vincenzi (Presidente di ANBI). Modera il convegno Tessa Gelisio (Giornalista e conduttrice televisiva).