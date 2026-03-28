Aeronautica Militare, il Ministro Pichetto: “Orgoglio italiano da 103 anni”

Il Ministro dell'Ambiente evidenzia il ruolo della Forza Armata nei complessi scenari internazionali e l'avanzamento tecnologico del comparto

2 giugno festa repubblica frecce tricolori
foto ANSA

Grazie all’Aeronautica Militare e alla professionalità di chi la compone: una storia di coraggio e dedizione al servizio della Nazione, che si proietta nel contesto odierno, segnato da complessi scenari internazionali e da un grande avanzamento tecnologico. Sappiamo di poter contare sul lavoro imprescindibile dell’Aeronautica a difesa dei nostri cieli”. Lo dichiara il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, nel giorno in cui ricorrono 103 anni dalla nascita dell’Aeronautica Militare.

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