Aeronautica Militare, il Ministro Pichetto: “Orgoglio italiano da 103 anni”

“Grazie all’Aeronautica Militare e alla professionalità di chi la compone: una storia di coraggio e dedizione al servizio della Nazione, che si proietta nel contesto odierno, segnato da complessi scenari internazionali e da un grande avanzamento tecnologico. Sappiamo di poter contare sul lavoro imprescindibile dell’Aeronautica a difesa dei nostri cieli”. Lo dichiara il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, nel giorno in cui ricorrono 103 anni dalla nascita dell’Aeronautica Militare.