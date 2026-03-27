Aeronautica Militare, trasporto sanitario urgente da Alghero a Pisa: un neonato in pericolo di vita

Si è concluso nelle prime ore del giorno di oggi, il trasporto sanitario d’urgenza di un neonato di un solo giorno di vita, da Alghero a Pisa, effettuato con un velivolo Gulfstream G650 dell’Aeronautica Militare. Il piccolo, in imminente pericolo di vita, necessitava di essere trasferito d’urgenza dalla Clinica Neonatologica della Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari all’Ospedale Gaslini di Genova. Il neonato ha viaggiato all’interno del velivolo, monitorato ed assistito da un’equipe medica. Questo tipo di attività a favore della collettività è uno dei compiti istituzionali svolti dall’Aeronautica Militare.

L’intervento

Il volo salva-vita è stato attivato, su richiesta della Prefettura di Sassari, dalla Sala Situazione di Vertice dell’Aeronautica Militare del Comando Squadra Aerea di Milano, che ha immediatamente interessato il 31° Stormo, uno dei Reparti che svolge il servizio di prontezza operativa per questo genere di missioni. Il volo, così come accade per questo genere di attività, è stato autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che gestisce e coordina le attività della flotta dei velivoli di Stato.

I Reparti di volo dell’Aeronautica Militare sono a disposizione della collettività 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di operare, anche in condizioni meteorologiche complesse, per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, ma anche di organi, equipe mediche o ambulanze. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46ª Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia.