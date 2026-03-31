Afghanistan, il bilancio drammatico delle inondazioni: 42 morti e 66 feriti in cinque giorni

Le violente inondazioni che stanno colpendo l’Afghanistan continuano ad aggravarsi, delineando un quadro sempre più drammatico. Nelle ultime 24 ore si registrano altre 14 vittime, che portano il bilancio complessivo a 42 morti negli ultimi cinque giorni. Si tratta di numeri che evidenziano la portata dell’emergenza, diffusa su quasi tutto il territorio nazionale. Le piogge torrenziali hanno colpito numerose province senza distinzione, causando danni diffusi e mettendo in seria difficoltà i sistemi di soccorso. Le autorità locali stanno cercando di intervenire, ma la vastità delle aree colpite e le difficoltà logistiche rallentano gli aiuti. Intanto, molte comunità restano isolate e senza accesso immediato ai servizi essenziali.

Feriti e territori devastati

Oltre al bilancio delle vittime, si contano almeno 66 feriti negli ultimi cinque giorni, secondo quanto riferito dall’Autorità nazionale per la gestione delle catastrofi. Le forti piogge hanno provocato non solo inondazioni ma anche frane che hanno travolto abitazioni, infrastrutture e terreni agricoli. Le zone rurali risultano tra le più colpite, con interi villaggi messi in ginocchio dalla forza dell’acqua e del fango. La distruzione dei raccolti e la perdita del bestiame rappresentano un colpo durissimo per molte famiglie, già in condizioni di vulnerabilità. La situazione rischia di trasformarsi rapidamente in una crisi umanitaria, con bisogni urgenti di assistenza, riparo e beni di prima necessità.

Nuove piogge e rischio di ulteriori disastri

La situazione resta estremamente critica anche in prospettiva. Le autorità hanno infatti annunciato che sono previste ulteriori piogge intense nei prossimi tre giorni, aumentando il rischio di nuove inondazioni e frane. I terreni già saturi d’acqua potrebbero cedere facilmente, rendendo ancora più instabili le aree colpite. Cresce quindi la preoccupazione per un possibile aumento del numero delle vittime e dei danni materiali. In questo contesto, diventa fondamentale un rapido coordinamento degli aiuti e delle operazioni di emergenza. Senza un intervento efficace, il Paese rischia di affrontare conseguenze ancora più gravi nei giorni a venire.