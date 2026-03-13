Agricoltura, Coldiretti: “la multifunzionalità strumento di resilienza per i giovani di fronte alla crisi geopolitica”

Oscar Green: il premio dedicato all’innovazione e all’imprenditoria giovanile in agricoltura festeggia 20 anni

Il segretario generale di Coldiretti, Vincenzo Gesmundo, nel suo intervento di apertura della celebrazione dei vent’anni di Oscar Green

Se oggi possiamo celebrare vent’anni di Oscar Green è anche grazie alla legge di orientamento, che ha aperto la strada alla multifunzionalità delle imprese agricole, permettendo di trasformare, vendere direttamente e creare nuove opportunità economiche nei territori. Uno degli strumenti chiave con l’innovazione per rafforzare la resilienza delle imprese agricole in una fase segnata da forti tensioni internazionali e instabilità economica”: È quanto ha sottolineato il segretario generale di Coldiretti, Vincenzo Gesmundo, nel suo intervento di apertura della celebrazione dei vent’anni di Oscar Green, il premio dedicato all’innovazione e all’imprenditoria giovanile in agricoltura in corso a Roma.

Gesmundo ha richiamato il contesto internazionale segnato anche degli impatti della guerra in Medio Oriente, con ripercussioni dirette sui costi energetici, sulle materie prime e sulla stabilità dei mercati. “La mia generazione non ha mai dovuto confrontarsi con una guerra così vicina. Oggi invece i giovani imprenditori agricoli devono fare i conti con un clima di incertezza globale che pesa sulle imprese e sulle famiglie. La loro intelligenza, creatività e passione sono la vera forza dell’agricoltura italiana. In un momento di grande incertezza internazionale, continuare a investire nel settore significa costruire resilienza economica, sociale e alimentare”, ha concluso.

