Agricoltura, Coldiretti: “la multifunzionalità strumento di resilienza per i giovani di fronte alla crisi geopolitica”

“Se oggi possiamo celebrare vent’anni di Oscar Green è anche grazie alla legge di orientamento, che ha aperto la strada alla multifunzionalità delle imprese agricole, permettendo di trasformare, vendere direttamente e creare nuove opportunità economiche nei territori. Uno degli strumenti chiave con l’innovazione per rafforzare la resilienza delle imprese agricole in una fase segnata da forti tensioni internazionali e instabilità economica”: È quanto ha sottolineato il segretario generale di Coldiretti, Vincenzo Gesmundo, nel suo intervento di apertura della celebrazione dei vent’anni di Oscar Green, il premio dedicato all’innovazione e all’imprenditoria giovanile in agricoltura in corso a Roma.

Gesmundo ha richiamato il contesto internazionale segnato anche degli impatti della guerra in Medio Oriente, con ripercussioni dirette sui costi energetici, sulle materie prime e sulla stabilità dei mercati. “La mia generazione non ha mai dovuto confrontarsi con una guerra così vicina. Oggi invece i giovani imprenditori agricoli devono fare i conti con un clima di incertezza globale che pesa sulle imprese e sulle famiglie. La loro intelligenza, creatività e passione sono la vera forza dell’agricoltura italiana. In un momento di grande incertezza internazionale, continuare a investire nel settore significa costruire resilienza economica, sociale e alimentare”, ha concluso.