Agricoltura toscana, Confagricoltura: “pagamenti più rapidi e imprese al centro”

“Uno dei temi più sentiti resta quello della semplificazione e della tempestività nei pagamenti degli aiuti. Ogni anno questa questione si ripropone e pesa sulla programmazione delle aziende. In questa direzione va il cosiddetto pacchetto agricoltura che l’assessorato regionale intende proporre, con l’obiettivo di rendere più efficace e puntuale il sistema”. A dirlo il presidente di Confagricoltura Toscana, Carlo Bartolini Baldelli, durante l’incontro “Agricoltura Toscana 6.0 – La politica del fare”, promosso da Confagricoltura Toscana e ospitato oggi all’Accademia dei Georgofili. All’iniziativa è intervenuto durante la tavola rotonda anche l’assessore regionale alle politiche agricole Leonardo Marras, per analizzare le prospettive dell’agricoltura regionale alla luce della nuova Politica Agricola Comune.

“Spingere verso la produttività e la tutela del reddito – spiega il presidente – devono essere le parole d’ordine. Prima di tutto siamo imprese e senza redditività tutto il resto rischia di svanire. Anche il ricambio generazionale, di cui tanto parliamo, passa inevitabilmente da qui”.

“Le peculiarità dei comparti sono molte – osserva Bartolini Baldelli – ma ci sono anche elementi comuni sui quali tutti concordano. Il valore aggiunto deve rimanere all’interno delle filiere e delle aziende. E dobbiamo avere il coraggio di prendere decisioni chiare: coniugare innovazione e tradizione non può più essere solo uno slogan, è il momento di tradurre queste parole in scelte concrete”.

Tra le priorità emerse anche il tema della manodopera, considerato centrale per la tenuta del comparto. “È una risorsa da difendere – sottolinea il direttore di Confagricoltura Toscana, Gianluca Cavicchioli – e richiede unità di intenti tra istituzioni, imprese e organizzazioni sindacali”.

Il confronto, ha visto gli interventi di Massimo Vincenzini, presidente dell’Accademia dei Georgofili, Leonardo Casini (Università di Firenze), Roberto Scalacci, direttore della Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale della Regione Toscana, e Sabina Borgogni, dirigente del settore Autorità di gestione Feasr della Regione Toscana.