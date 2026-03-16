Al via il corso di Astrofotografia dell’Associazione Tuscolana di Astronomia

L’Astrofotografia vi affascina? Avete sempre sognato di fotografare le meraviglie del cielo stellato, come galassie e nebulose? Volete conoscere i metodi e gli strumenti del mestiere e muovere i primi passi in questo settore o perfezionare la vostra tecnica, se siete già a buon punto? Non perdete allora il prestigioso corso di Astrofotografia dell’Associazione Tuscolana di Astronomia (ATA): dieci lezioni per scoprire – dalla viva voce di esperti – le principali tecniche di fotografia astronomica e soprattutto per imparare ad applicarle. Il corso di formazione – alla sua seconda edizione – partirà martedì 14 aprile 2026 (ore 20:30) presso il Parco astronomico “Livio Gratton” di Rocca di Papa, nel cuore del Parco dei Castelli Romani. Le lezioni del corso si svolgeranno con cadenza settimanale, nei martedì sera, fino al 16 giugno.

Non occorre essere esperti di astri per seguire con profitto le lezioni, né possedere strumentazione costosa. Con il corso di Astrofotografia dell’ATA, anche chi parte da zero potrà infatti imparare, passo dopo passo, a catturare la bellezza del cielo notturno con gli strumenti messi a disposizione dall’Associazione Tuscolana di Astronomia. Come spiega il Responsabile del corso di formazione Stefano Latini: “vogliamo offrire ai neofiti e agli appassionati di Astrofotografia una via agevolata per apprendere le nozioni e le tecniche basilari e avanzate della disciplina, e acquisire o perfezionare così la propria tecnica e la propria strumentazione”.

I dettagli

Attraverso un mix di lezioni teoriche e pratiche, di circa due ore ciascuna, gli iscritti al corso impareranno a realizzare splendide immagini del cielo notturno, sotto la guida di esperti. In particolare, durante le sessioni formative i corsisti allestiranno gli strumenti – sia propri che dell’Associazione – e lavoreranno in gruppo per acquisire immagini sul campo. Si passerà poi alla fase di post – produzione da effettuare in aula con il proprio pc, utilizzando i migliori software attualmente disponibili, per trasformare le proprie immagini in foto davvero spettacolari.

Durante le lezioni i corsisti impareranno anche a pianificare le riprese, a individuare le location migliori e a scegliere il proprio setup fotografico in base al budget e agli obiettivi (Pianeti/Sistema solare, Deep Sky, Paesaggistica notturna). L’attenzione verrà puntata anche sulla novità del momento: gli smart telescope, strumenti autonomi, alla portata di tutti, per scattare fotografie in modo agevole, senza rinunciare però a risultati di qualità.

Il corso di Astrofotografia dell’ATA rappresenta quindi un’occasione unica per immergersi nell’affascinante mondo dell’Astronomia e per prendere gradualmente confidenza con le tecniche di Astrofotografia. I posti sono limitati.

“Iscrivetevi ora per non perdere questa opportunità di formazione. Previsto – su richiesta – il rilascio dell’attestato di partecipazione, utile per arricchire il proprio curriculum e per muovere i primi passi nel campo dell’astrofilia. Al termine del corso, gli appassionati desiderosi di continuare a perfezione le proprie conoscenze e competenze in materia potranno iscriversi al Gruppo di Interesse “Astrofotografia” dell’ATA per rimanere in contatto con esperti con i quali condividere esperienze e realizzare uscite dedicate alle riprese astrofotografiche”, si legge nella nota.