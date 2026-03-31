Albero cade sulle auto davanti a una scuola: donna ferita a Empoli

Paura a Empoli (Firenze), nella frazione di Pontorme, dove un albero di grosse dimensioni è caduto su alcune auto in sosta nel parcheggio davanti alla scuola primaria Jacopo Carrucci. Una donna di 57 anni è rimasta coinvolta nell’incidente ed è stata trasportata in codice giallo all’ospedale San Giuseppe. La donna avrebbe riportato ferite lievi. Il crollo è avvenuto intorno alle 12.30 e ha coinvolto almeno tre veicoli. Sul posto, oltre ai soccorsi, sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Vab di Limite per mettere in sicurezza l’area.

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