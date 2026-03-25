Allerta Meteo Abruzzo: peggioramento imminente con neve e burrasca. L’avviso del Centro Funzionale

Un ultimo colpo d’inverno è pronto a farsi sentire nei prossimi giorni in Abruzzo. L’arrivo di una massa d’aria fredda di origine artica, spinta verso l’Italia anche dalla cosiddetta Porta della Bora, porterà un deciso peggioramento del tempo. Sul Nord-Est si formerà un profondo vortice di bassa pressione che darà il via a una nuova fase di maltempo, con piogge diffuse, neve fino a quote basse e venti molto forti. A tale proposito, il Centro Funzionale d’Abruzzo comunica che è stato emesso dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale l’Avviso di condizioni meteorologiche avverse:

“Dal pomeriggio-sera di oggi, mercoledì 25 marzo 2026, e per le successive 24-36 ore si prevedono venti di burrasca a prevalente componente nord-occidentale su Liguria, Lombardia, Alto Adige, Trentino, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Sardegna, Marche, Umbria, Lazio, in estensione ad Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia e Calabria, con raffiche fino a burrasca forte specie sulle due isole maggiori. Mareggiate lungo le coste esposte. Dalla notte di oggi, mercoledì 25 marzo 2026, e per le successive 24-30 ore si prevedono nevicate su Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia settentrionale e sui settori orientali di Toscana, Umbria e Lazio, generalmente al di sopra dei 400-600 m, con apporti al suolo da deboli a moderati, fino ad abbondanti a quote superiori“.

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