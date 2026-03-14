Allerta Meteo, l’Aeronautica avverte: burrasca, temporali e neve a bassa quota in 6 regioni

Allerta Meteo fino a domani domenica 15 marzo 2026 per nevicate localmente abbondanti, precipitazioni intense e persistenti, localmente a carattere temporalesco e venti forti di burrasca. In considerazione della situazione attesa, il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato alle 13 di oggi, 14 marzo 2026, un nuovo avviso per “fenomeni intensi“.

Di seguito tutti i dettagli nel testo integrale.

Allerta Meteo, nuovo bollettino dell’Aeronautica Militare

“Previsione di fenomeni intensi emessa alle ore 12:00/UTC del 14/03/26. Fenomeni intensi entro le prossime 12/18 ore: persistono per oggi, sabato 14 marzo 2026, e fino al tardo mattino di domani, domenica 15 marzo 2026:

nevicate localmente abbondanti su Piemonte settentrionale e Valle d’Aosta al di sopra di 700-900 metri, in estensione pomeridiana alla Lombardia , al settore meridionale del Piemonte e a quello occidentale della Liguria , con quota neve in abbassamento nella notte di domenica fino a 400-500 metri su queste ultime due aree;

localmente abbondanti su settentrionale e al di sopra di 700-900 metri, in estensione pomeridiana alla , al settore meridionale del e a quello occidentale della , con nella notte di domenica su queste ultime due aree; precipitazioni intense, localmente a carattere temporalesco , accompagnate da frequente attività elettrica sulla Liguria e sul Piemonte , in estensione pomeridiana alla Lombardia occidentale;

, accompagnate da frequente attività elettrica sulla e sul , in estensione pomeridiana alla occidentale; venti forti meridionali sulla Liguria con raffiche fino a burrasca e con mareggiate lungo le coste esposte.

Si prevedono inoltre precipitazioni intense e persistenti, a prevalente carattere temporalesco, accompagnate da frequente attività elettrica:

dal mattino di domani, domenica 15 marzo 2026, e fino alla tarda serata sulla Sicilia ;

; dal pomeriggio di domenica 15 marzo, e per tutta la giornata di lunedì 16 marzo, sulla Calabria, in particolare sul settore ionico“.

In riferimento all’allerta meteo, va chiarito che le informazioni relative ai fenomeni meteorologici intensi – in base a quanto precisato dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare – si riferiscono esclusivamente alle caratteristiche degli eventi meteo previsti. Tali informazioni sono prive di valutazioni connesse all’impatto sul territorio per le quali si deve far riferimento ai bollettini di allerta meteo relativi al Sistema di Allertamento Nazionale che sono emessi dal Servizio Nazionale di Protezione Civile e sono consultabili alla pagina https://rischi.protezionecivile.gov.it/it/meteo-idro/allertamento

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: