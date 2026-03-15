Allerta Meteo, l’Aeronautica Militare avverte: “temporali in 4 regioni fino a lunedì 16 marzo”

Allerta Meteo tra oggi e domani lunedì 16 marzo 2026 per “precipitazioni intense e abbondanti, a prevalente carattere temporalesco“, che colpiranno Sicilia, Calabria, Puglia e Basilicata. In considerazione della situazione attesa, il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato alle 13 di oggi, 15 marzo 2026, un nuovo avviso per “fenomeni intensi“.

Di seguito tutti i dettagli nel testo integrale.

Allerta Meteo, nuovo bollettino dell’Aeronautica Militare

Previsione di fenomeni intensi emessa alle ore 13 di oggi 15/03/26: “Persistono fino alla tarda serata di domani, lunedì 16 marzo 2026, precipitazioni intense e abbondanti, a prevalente carattere temporalesco, su Sicilia e Calabria, specie sul settore ionico, in estensione dalla serata di oggi, domenica 15 marzo 2026, anche alla Basilicata, e successiva estensione dalle prime ore di domani, lunedì 16 marzo 2026, anche alla Puglia. I sopra citati fenomeni temporaleschi saranno accompagnati da frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento“.

In riferimento all’allerta meteo, va chiarito che le informazioni relative ai fenomeni meteorologici intensi – in base a quanto precisato dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare – si riferiscono esclusivamente alle caratteristiche degli eventi meteo previsti. Tali informazioni sono prive di valutazioni connesse all’impatto sul territorio per le quali si deve far riferimento ai bollettini di allerta meteo relativi al Sistema di Allertamento Nazionale che sono emessi dal Servizio Nazionale di Protezione Civile e sono consultabili alla pagina https://rischi.protezionecivile.gov.it/it/meteo-idro/allertamento

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: