Allerta Meteo, Aeronautica Militare: “da domani neve a bassa quota, temporali e burrasca in 4 regioni”

Marzo si conferma un mese all’insegna della forte variabilità e dei colpi di coda invernali. Nelle prossime ore, un’intensa ondata di maltempo tornerà a investire diverse regioni, portando a un drastico peggioramento delle condizioni atmosferiche dopo i recenti sprazzi di bel tempo. In considerazione di questa situazione in rapida evoluzione, il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha diffuso alle ore 13 di oggi, 13 marzo 2026, un nuovo e puntuale avviso per “fenomeni intensi“. Le previsioni indicano un fine settimana difficile, caratterizzato dal ritorno di nevicate anche a bassa quota, precipitazioni abbondanti, rischio di temporali improvvisi e raffiche di vento fino a burrasca.

Neve, burrasca e temporali: il bollettino ufficiale dell’Aeronautica Militare

Di seguito riportiamo il testo integrale diffuso dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare con le tempistiche e le zone colpite dal peggioramento:

“Previsione di fenomeni intensi emessa alle ore 12 UTC del 13/03/26. Fenomeni intensi entro le prossime 12/18 ore: si prevedono dalla mattina di domani, sabato 14 marzo 2026, e fino al tardo mattino di domenica 15 marzo 2026:

nevicate localmente abbondanti su Piemonte settentrionale e Valle d’Aosta al di sopra di 800-1000 metri, in estensione pomeridiana alla Lombardia , al settore meridionale del Piemonte e a quello occidentale della Liguria , con quota neve in abbassamento nella notte di domenica fino a 400-500 metri su queste ultime due aree;

localmente abbondanti su settentrionale e al di sopra di 800-1000 metri, in estensione pomeridiana alla , al settore meridionale del e a quello occidentale della , con quota nella notte di domenica fino a su queste ultime due aree; precipitazioni intense e persistenti, localmente a carattere temporalesco , accompagnate da frequente attività elettrica sulla Liguria e sul Piemonte , in estensione pomeridiana alla Lombardia occidentale;

intense e persistenti, localmente a carattere , accompagnate da frequente attività elettrica sulla e sul , in estensione pomeridiana alla occidentale; venti forti meridionali sulla Liguria con raffiche fino a burrasca e con mareggiate lungo le coste esposte“.

Avvertenze sulle allerte meteo

In riferimento a questo avviso, si precisa che le informazioni diramate dall’Aeronautica Militare si riferiscono esclusivamente alle caratteristiche degli eventi meteo in arrivo.

Queste comunicazioni sono prive di valutazioni connesse all’impatto sul territorio (come il rischio idrogeologico o idraulico). Per tali allerte e per le indicazioni di sicurezza, è necessario fare sempre riferimento ai bollettini emessi dal Servizio Nazionale di Protezione Civile attraverso il Sistema di Allertamento Nazionale, consultabili alla pagina ufficiale: https://rischi.protezionecivile.gov.it/it/meteo-idro/allertamento.

