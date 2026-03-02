Allerta Meteo al Centro/Nord: inizio settimana con la pioggia, ecco dove | DETTAGLI

Allerta meteo oggi in alcune regioni per il lieve cedimento dell’esteso campo di alta pressione di matrice subtropicale, per l’ingresso di una saccatura ad Ovest della Penisola Iberica. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato una previsione probabilistica per la giornata odierna. Ecco di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio nelle prossime ore.

Allerta Meteo: il bollettino

Nella giornata di oggi lunedì 2 marzo 2026, “l’esteso campo di alta pressione di matrice subtropicale, che ormai ci sta interessando da circa una settimana, cede parzialmente sul suo bordo occidentale per l’ingresso di una saccatura ad ovest della Penisola Iberica. Ciò attiverà sui bacini occidentali del Mediterraneo una ventilazione di scirocco nei bassi strati e di libeccio in media-bassa troposfera“, si legge nel bollettino PRETEMP.

Nonostante il parziale indebolimento, “la circolazione atmosferica seguiterà a rimanere in prevalenza anticiciclonica su gran parte del dominio previsionale. Si segnala soltanto la possibilità di qualche breve e locale rovescio al mattino tra Mare Adriatico e coste croate e, nel pomeriggio-sera, su parte del Medio-Alto Tirreno e sul Mar Ligure, in seno a locali convergenze al suolo. Per tale motivo viene emesso un livello 0 di pericolosità“.

Sempre in serata, “qualche rovescio potrebbe arrivare a sconfinare verso l’Appennino emiliano e verso l’Appennino umbro-marchigiano, seppur in graduale attenuazione ed in fase dissipativa“.

Allerta Meteo: la mappa PRETEMP

