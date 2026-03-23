Allerta Meteo, al via “giornata spiccatamente instabile”: le regioni colpite oggi

Sarà una giornata all’insegna del maltempo in diverse regioni del Paese, a causa di una circolazione ciclonica fredda in quota che renderà l’atmosfera particolarmente instabile: si alterneranno rovesci e temporali a macchia di leopardo, e i fenomeni potranno risultare localmente intensi, con possibili episodi di graupel e grandine, in un contesto di generale allerta per attività convettiva diffusa. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato una previsione probabilistica per la giornata odierna. Ecco di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio nelle prossime ore.

Allerta Meteo: il bollettino

Nella giornata di oggi, lunedì 23 marzo 2026, “la presenza in quota di una circolazione ciclonica a carattere freddo (-26/-28°C a 500 hPa) darà luogo ad una giornata spiccatamente instabile, in particolare sulle zone centro-meridionali del dominio previsionale. Rovesci o temporali a macchia di leopardo potranno bagnare, nel corso della giornata, molte regioni del Centro-Sud, incluse le due Isole Maggiori, con fenomeni che saranno più probabili in mare aperto e lungo le coste tra la notte e il mattino e sulla fascia collinare e montana durante le ore pomeridiane“, si legge nel bollettino PRETEMP. “Viene emesso, pertanto, un esteso livello 0 di pericolosità per il probabile sviluppo di fenomeni convettivi localizzati, associati a piogge intense concentrate, rovesci di graupel e/o grandine di piccole dimensioni (< 2cm), dati i contrasti con l’aria fredda in quota“.

Allerta Meteo: la mappa PRETEMP

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: