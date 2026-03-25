Allerta Meteo Alto Adige: in arrivo neve e forte vento

Nella serata di oggi, mercoledì 25 marzo, in Alto Adige è in arrivo un fronte freddo con nevicate fino a quote inferiori ai 1.000 metri sul livello del mare. “Giovedì 26 marzo, in tutto l’Alto Adige sono previste nelle valli raffiche di vento superiori ai 50km/h; le punte massime sono attese intorno a mezzogiorno e nel pomeriggio, mentre in montagna il vento soffierà già dalle prime ore del mattino“, annuncia il meteorologo Günther Geier, dell’Ufficio meteorologia e prevenzione valanghe dell’Agenzia per la Protezione Civile. Nel Burgraviato, in Valle Aurina e in Alta Valle Isarco, sono previste le raffiche di vento più intense, con velocità superiori ai 70km/h.

Il Centro funzionale provinciale ha informato le autorità competenti e i Vigili del Fuoco volontari dell’imminente allerta meteo e ha chiesto di adottare le misure adeguate in considerazione degli scenari previsti. “Chiediamo anche alla popolazione di prestare maggiore attenzione a causa del forte vento in arrivo – afferma il direttore del Centro funzionale provinciale Willigis Gallmetzer – I possibili effetti della forte ondata ventosa sono rappresentati dalle possibili cadute di alberi e conseguenti danni alle vie di comunicazione o danni causati dalla caduta di rami; occorre inoltre prestare attenzione agli oggetti spazzati via dalle raffiche di vento. Si invita la popolazione a prestare attenzione in prossimità di boschi o alberi. Anche nelle zone abitate il vento può causare danni dovuti alla caduta di oggetti, con il rischio di distacchi delle impalcature”.

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