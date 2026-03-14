Allerta meteo arancione in Liguria: a Genova riunito il COC

Il Centro Operativo Comunale si è riunito nel pomeriggio a seguito della dichiarazione di allerta arancione per rischio meteo-idrogeologico diramata dalla Regione Liguria sul territorio del Comune di Genova. L’allerta per temporali e piogge diffuse sarà in vigore dalle ore 22 di sabato 14 marzo alle 7.59 di domenica 15 marzo, per poi passare a livello giallo dalle 8 alle 10. Durante la fase di allerta arancione sono state attivate le misure previste dal Piano comunale di Protezione Civile. Per tutta la durata dell’allerta prosegue il monitoraggio dei principali corsi d’acqua da parte dei volontari della Protezione Civile e della Polizia locale.

I cittadini sono invitati ad adottare comportamenti di autoprotezione, limitando gli spostamenti e prestando particolare attenzione alle zone più esposte al rischio allagamenti come sottopassi, strade lungo i torrenti e aree più basse della città. Si raccomanda inoltre di non sostare in cantine, garage e locali seminterrati fino al termine dell’evento.

Per consentire le verifiche tecniche sullo stato delle aree verdi, parchi e giardini apriranno eccezionalmente alle ore 14 di domenica. Rinviata la partenza della manifestazione podistica “Biscione Runner”, prevista inizialmente alle 8.30, che prenderà il via alle ore 10.

Restano in vigore specifiche limitazioni alla viabilità, tra cui il divieto di transito sulla sopraelevata Aldo Moro per motocicli e mezzi telonati o furgonati, la chiusura dei sottopassi pedonali e del sottopasso di Brin, nonché alcuni divieti di sosta con rimozione forzata nelle zone indicate dall’ordinanza. È inoltre vietato il transito pedonale sulla passerella di passo Carlineo sul torrente Chiaravagna.

Le autorità invitano la popolazione a seguire costantemente gli aggiornamenti attraverso i canali ufficiali e i servizi informativi dedicati.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.