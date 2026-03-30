Allerta Meteo, “attenzione dal pomeriggio-sera”: settimana al via con freddo e maltempo

L’espansione dell’anticiclone verso Nord favorisce l’ingresso di aria fredda di origine artica nel Mediterraneo, determinando un deciso peggioramento delle condizioni meteo. La giornata odierna sarà caratterizzata dal maltempo, con rovesci e temporali localizzati soprattutto nelle ore pomeridiane e serali, accompagnati da temperature inferiori alla media stagionale. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato una previsione probabilistica per la giornata odierna. Ecco di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio nelle prossime ore.

Allerta Meteo: il bollettino

“L’estensione lungo i meridiani dell’Anticiclone delle Azzorre verso le latitudini settentrionali provoca la discesa verso il Mediterraneo di aria piuttosto fredda in quota di origine artica, con temperature fino a -28/-30°C a 500 hPa. Ciò determina un tempo spiccatamente instabile con temperature inferiori alla norma del periodo“, si legge nel bollettino PRETEMP. Nella giornata di oggi lunedì 30 marzo 2026, “data la disposizione dei flussi in quota dai quadranti nord occidentali, l’instabilità riguarderà soprattutto i versanti appenninici e orientali del dominio di previsione, dove sarà elevato il rischio di rovesci o temporali sparsi, più probabili tra il pomeriggio e la serata. I fenomeni potranno dar luogo a piogge intense concentrate e a qualche grandinata di piccole dimensioni (< 2cm). Anche nelle zone interne della Sicilia sarà possibile lo sviluppo di qualche fenomeno termoconvettivo nel corso delle ore centro-pomeridiane“. Pertanto, nelle suddette zone viene emesso per la giornata odierna “un livello 0 di pericolosità per l’innesco di fenomeni termoconvettivi pomeridiano-serali non intensi, i quali risulteranno in prevalenza a cella singola, dati i valori contenuti di wind shear e di energia potenziale nei bassi strati“.

Allerta Meteo: la mappa PRETEMP

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Le Previsioni Meteo Regione per Regione: