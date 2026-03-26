Allerta Meteo Calabria: domani piogge, venti di burrasca e mareggiate

La Protezione Civile regionale, insieme al Centro funzionale multirischi Arpacal, ha emesso un’allerta meteo gialla per domani, venerdì 27 marzo, su tutta la Calabria. “Persistono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie settori centro-meridionali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate ed attività elettrica. Dal mattino di domani, e per le successive 24-30 ore persistono venti di burrasca a prevalente componente settentrionale. Mareggiate lungo le coste esposte”, si legge nel bollettino di allerta. L’attenzione è massima, quindi, sulla costa tirrenica, dove sono attese mareggiate con onde alte anche diversi metri.

La Protezione Civile regionale, guidata da Domenico Costarella, segue costantemente l’evolversi del fenomeno, con particolare attenzione anche alle precipitazioni e alle ripercussioni sui livelli dei corsi d’acqua.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

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