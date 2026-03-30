Allerta Meteo Calabria: temporali in arrivo, domani codice giallo

È stata diramata un’allerta meteo codice giallo su tutto il territorio della Calabria per la giornata di domani martedì 31 marzo 2026. L’avviso, trasmesso dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria, segnala condizioni di criticità idrogeologica e idraulica legate al peggioramento delle condizioni atmosferiche. Secondo quanto comunicato, l’allerta sarà in vigore per l’intera giornata, dalle ore 00:00 fino alle 24:00 di martedì. Le previsioni indicano la possibilità di piogge sparse accompagnate da temporali isolati, fenomeni che potrebbero risultare localmente intensi. Particolare attenzione è rivolta al rischio idraulico: non si escludono infatti possibili esondazioni in corrispondenza dei corsi d’acqua con bacini di grandi dimensioni, soprattutto in caso di precipitazioni persistenti o concentrate in brevi intervalli di tempo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

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