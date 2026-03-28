Allerta Meteo, che bomba! Nella settimana di Pasqua un altro Ciclone Polare si abbatte sull’Italia, 4 giorni di piogge torrenziali e bufere di neve al Centro/Sud | MAPPE

L’Italia sta vivendo un finale di marzo decisamente insolito, caratterizzato da un clima che ricorda il pieno inverno piuttosto che l’imminente primavera. In queste ore stiamo attraversando un weekend molto freddo, segnato in modo indelebile dalla coda del maltempo causata dal Ciclone Polare Deborah. Questa imponente struttura depressionaria continua a sferzare la penisola, provocando ancora piogge e nevicate diffuse che stanno colpendo con particolare insistenza le regioni del Centro/Sud. In particolare, territori come il Molise, la Puglia, la Campania, la Basilicata, la Calabria e la Sicilia sono alle prese con precipitazioni consistenti e un calo termico che ha riportato la neve a quote decisamente basse per il periodo, confermando un trend di instabilità che sembra non voler concedere tregua.

Una breve tregua prima della nuova tempesta di fine marzo

Il calendario meteorologico ci riserva una piccola parentesi di stabilità tra la giornata di domenica 29 e quella di lunedì 30 marzo, ma si tratterà di un miglioramento estremamente fragile e di breve durata. Nonostante una leggera attenuazione dei fenomeni più violenti, il cielo rimarrà solcato da molte nubi su gran parte del territorio nazionale, con residue piogge che continueranno a bagnare a macchia di leopardo le zone comprese tra il Piemonte e la Calabria. Questa fase di transizione non deve trarre in inganno, poiché l’atmosfera si sta preparando a un nuovo, violento scossone che cambierà radicalmente il volto della settimana di Pasqua, riportando l’intero Paese in una condizione di emergenza climatica.

Il ritorno del Ciclone Polare: quattro giorni di maltempo estremo

La vera minaccia si concretizzerà a partire da martedì 31 marzo, quando un nuovo e ancora più potente Ciclone Polare farà il suo ingresso nel Mediterraneo. Le simulazioni modellistiche indicano che tra la fine di marzo e venerdì 3 aprile vivremo ben quattro giorni di maltempo estremo, con una configurazione barica particolarmente pericolosa. Il centro della tempesta si posizionerà sul mar Jonio, raggiungendo una pressione minima profonda oltre i 988hPa, una dinamica che innescherà venti di tempesta e precipitazioni violentissime. Questo nuovo affondo freddo scatenerà una furia meteorologica che colpirà l’intero Centro/Sud, concentrandosi con una violenza inaudita specialmente lungo le Regioni Adriatiche e le zone meridionali, già duramente provate dalle perturbazioni delle scorse settimane.

Appennino sommerso e bufere di neve a quote bassissime

L’elemento più impressionante di questa nuova ondata di freddo anomalo sarà la ricomparsa di eccezionali nevicate sui rilievi, con i fiocchi che si spingeranno fino a quote collinari. Si preannuncia una situazione critica per l’intero Appennino, che rischia letteralmente di essere sommerso da accumuli nevosi fuori dal comune per l’inizio di aprile. Le regioni più esposte a queste autentiche bufere di neve saranno le Marche, l’Abruzzo, il Molise, la Campania, la Basilicata, la Calabria e la Sicilia. La persistenza di correnti di origine artica trasformerà il paesaggio montano e collinare in uno scenario prettamente invernale, rendendo questo periodo un vero e proprio inverno infinito che sembra voler ignorare il naturale cambio di stagione.

Incognita Pasqua e Pasquetta: verso un possibile miglioramento

Tutti gli sguardi sono ora rivolti alle festività principali, nella speranza che il peggio possa passare prima del weekend festivo. Secondo le ultime proiezioni, la situazione sembra mostrare segnali di miglioramento proprio in vista di Pasqua e Pasquetta, previste per i giorni 5 e 6 aprile. Tuttavia, è fondamentale sottolineare che, data la distanza temporale e l’estrema dinamicità di questo Ciclone Polare, è ancora troppo presto per fornire conferme definitive su questo possibile cambio di rotta. Al momento, l’unica certezza è rappresentata dai quattro giorni di piogge torrenziali e gelo che ci attendono, lasciando l’Italia in uno stato di massima allerta per quello che si preannuncia come uno degli eventi meteo più significativi di questa tormentata primavera 2026.

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