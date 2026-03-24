Allerta Meteo, Ciclone Polare in arrivo sull’Italia: tre giorni di neve e venti da uragano | MAPPE e DETTAGLI

L’Italia si prepara a vivere una delle fasi meteorologiche più estreme degli ultimi anni con l’arrivo di un potente Ciclone Polare che riporterà condizioni tipiche del pieno inverno proprio mentre la primavera è ormai iniziata anche dal punto di vista astronomico. Questo evento, alimentato da masse d’aria gelida di origine artica, non sarà un semplice peggioramento temporaneo ma una vera e propria tempesta polare capace di influenzare l’intero territorio nazionale per almeno tre giorni consecutivi. Le previsioni indicano un impatto progressivo e intensificarsi rapido, con fenomeni che richiederanno massima attenzione da parte di tutti, soprattutto per i rischi legati a neve, vento e crollo termico improvviso. Il Ciclone Polare si manifesterà con caratteristiche che lo rendono storicamente significativo, combinando precipitazioni abbondanti, temperature in picchiata e venti di intensità eccezionale.

Sfondamento del fronte polare al Nord: mercoledì 25 marzo sera, l’inizio dell’irruzione

Domani sera, mercoledì 25 marzo, il Ciclone Polare farà il suo ingresso ufficiale sull’Italia attraverso il Nord del Paese. Il fronte freddo artica penetrerà con violenza sui settori settentrionali, in particolare sulle Alpi orientali e sulla Pianura Padana, dove il crollo termico sarà repentino e supererà i dieci gradi in poche ore. Questa fase iniziale sarà caratterizzata da temporali violenti e nevicate copiose che si spingeranno rapidamente verso quote basse, trasformando quello che doveva essere un tranquillo inizio di settimana in un ritorno improvviso al freddo invernale. Le regioni del Nord saranno le prime a sperimentare l’impatto del Ciclone Polare, con fenomeni che si intensificheranno rapidamente nella notte tra mercoledì e giovedì. Il vento di foehn comincerà a farsi sentire con raffiche sostenute, contribuendo a un quadro meteorologico già altamente dinamico e potenzialmente pericoloso per chi si trova in viaggio o all’aperto.

Estensione rapida al Centro e al Sud: giovedì 26 marzo, la giornata clou dell’evento

Nel corso della giornata di dopodomani, giovedì 26 marzo, il Ciclone Polare si estenderà con rapidità impressionante dal Nord verso il Centro e il Sud Italia. Il perno depressionario scivolerà verso le regioni centrali, innescando una fase di maltempo estremo che coinvolgerà praticamente tutta la Penisola. Questo spostamento segnerà il momento culminante dell’irruzione, con il fronte freddo che attraverserà l’Appennino e raggiungerà il Meridione nel pomeriggio e nella serata. Le temperature continueranno a crollare in modo clamoroso, favorendo la trasformazione delle precipitazioni da pioggia a neve a quote sempre più basse. Il Ciclone Polare in questa fase diventerà particolarmente insidioso al Centro-Sud, dove l’instabilità atmosferica si amplificherà grazie al contrasto tra l’aria gelida in arrivo e il mare ancora relativamente mite, alimentando temporali intensi e rovesci improvvisi.

Tre giorni di neve al Centro-Sud: da giovedì 26 a sabato 28 marzo sull’Appennino

Tra giovedì 26, venerdì 27 e sabato 28 marzo, il Centro e il Sud Italia vivranno tre giorni consecutivi di neve abbondante, soprattutto sui rilievi appenninici. Le nevicate saranno la protagonista assoluta di questo evento, con fiocchi che cadranno copiosi a partire dalle altitudini collinari oltre i 400–500 metri al Centro e oltre i 600–700 metri al Sud. Sull’Appennino centrale e meridionale, come in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata e Puglia interna, si accumuleranno accumuli significativi che potrebbero trasformare il paesaggio in un vero e proprio scenario invernale fuori stagione. Non si tratterà di neve sulle coste e sulle pianure, dove invece persisteranno precipitazioni liquide sotto forma di pioggia intensa accompagnata da grandine e sensazioni di freddo pungente. Questa selettività altimetrica rende il Ciclone Polare particolarmente selettivo nei suoi effetti, concentrando le nevicate sui settori montuosi e collinari mentre le zone basse affronteranno un maltempo diverso ma ugualmente fastidioso.

Piogge, grandine e freddo intenso su coste e pianure: il volto diverso del maltempo

Nelle aree costiere e nelle pianure del Centro-Sud, dove la neve non riuscirà a raggiungere il suolo a causa delle quote troppo basse, il Ciclone Polare si manifesterà attraverso piogge abbondanti e frequenti episodi di grandine. Le temperature in picchiata renderanno queste precipitazioni particolarmente fastidiose, con una sensazione termica che scenderà ben al di sotto delle medie stagionali. Il contrasto tra l’aria artica e il Mediterraneo favorirà lo sviluppo di temporali localmente intensi, con rovesci che potranno assumere carattere di nubifragio in alcune zone. Questo mix di pioggia, grandine e freddo rappresenterà un rischio non trascurabile per l’agricoltura, i trasporti e la viabilità urbana, soprattutto perché arriverà in un periodo in cui molti avevano già riposto i vestiti pesanti negli armadi.

Venti devastanti da uragano: foehn al Nord e maestrale al Sud con raffiche oltre i 130 km/h

Uno degli aspetti più preoccupanti del Ciclone Polare sarà senza dubbio il vento, che in molte regioni raggiungerà intensità da uragano. Al Nord si attiveranno forti venti di foehn, con raffiche che scenderanno dalle Alpi verso la pianura e potranno superare localmente i 100–120km/h, creando condizioni di pericolo per strutture leggere e alberi. Ancora più impressionante sarà il maestrale al Sud, dove le raffiche supereranno diffusamente i 130km/h in diverse regioni, dal Tirreno alla Puglia e alla Sicilia. Queste folate da uragano non solo renderanno il mare estremamente agitato ma causeranno anche disagi diffusi alla viabilità, alle linee elettriche e alle attività all’aperto. Il Ciclone Polare porterà quindi un vento che non sarà solo forte ma letteralmente devastante, richiedendo la massima prudenza in tutte le aree interessate.

Impatti complessivi e consigli per affrontare il Ciclone Polare in sicurezza

L’arrivo di questo Ciclone Polare non rappresenta soltanto un evento meteorologico curioso ma un vero e proprio allarme per la popolazione italiana, che dovrà prepararsi a tre giorni di condizioni estreme tra giovedì e sabato. Le nevicate sull’Appennino potranno creare accumuli localmente rilevanti, mentre i venti estremi e le piogge torrenziali sulle coste richiederanno attenzione costante. Si consiglia di verificare costantemente gli aggiornamenti delle autorità competenti, di evitare spostamenti non necessari durante le fasi più intense e di attrezzare adeguatamente abitazioni e veicoli per il freddo e il vento. Il Ciclone Polare passerà, ma lascerà probabilmente un segno indelebile nel ricordo di questo marzo 2026, ricordandoci quanto la primavera possa ancora riservare sorprese invernali. Restate aggiornati e preparati: l’Italia sta per vivere un capitolo meteorologico da non sottovalutare.

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