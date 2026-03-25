Allerta Meteo, dal pomeriggio cambia tutto: ecco le regioni colpite oggi da temporali e grandine

Una temporanea tregua sul Centro/Sud lascia presto spazio a un nuovo peggioramento al Nord Italia. Un fronte freddo in arrivo dalla Francia innescherà, soprattutto tra pomeriggio e sera, rovesci e temporali localmente intensi. Le condizioni favoriranno grandinate, raffiche di vento e precipitazioni concentrate in alcune aree. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato una previsione probabilistica per la giornata odierna. Ecco di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio nelle prossime ore.

Allerta Meteo: il bollettino

“L’ampia circolazione ciclonica posta tra mar Mediterraneo orientale, Grecia e Turchia si allontanerà, lasciando spazio ad un fugace miglioramento delle condizioni meteorologiche sul centro-sud. Tuttavia, sul Nord Italia a partire dalle ore pomeridiano-serali, una profonda onda depressionaria nord-atlantica inizierà a produrre i suoi effetti, con rovesci e temporali deboli“, si legge nel bollettino PRETEMP. “Un Livello 0 è stato emesso per la zona compresa tra Piemonte orientale, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Friuli-Venezia Giulia per locali intense raffiche di vento sinottico-convettive (al limite con l’emissione di un livello 1), estese grandinate di piccole dimensioni e/o graupel (specie su Piemonte e Lombardia) e piogge intense (in particolare tra Veneto e Friuli-Venezia Giulia). Il Livello 0 viene emesso anche sulla Liguria di levante e la Toscana settentrionale per piogge intense e grandine di piccolo diametro“.

Focus Aree Livello 0

A partire dalle ore pomeridiano-serali, spiega PRETEMP, “un marcato fronte freddo si avvicinerà dalla Francia in direzione delle Alpi occidentali, associato ad una forte anomalia di vorticità potenziale e ad una massa d’aria fredda di natura artico-marittima (<-30°C) . I primi temporali, organizzati in QLCS o cluster di multicelle, si formerano nell’area di frontogenesi tra Piemonte orientale e la Lombardia, dove la rapida entrata dell’aria fredda in quota causerà una forzatura del CAPE, che sarà essenzialmente concentrato nella hail-growth-region. Questo favorirà all’interno dei temporali un’efficiente crescita dei chicchi di grandine, provocando grandinate di piccole dimensioni e/o graupel, anche in forma estesa e con possibili accumuli al suolo. La convezione e le precipitazioni stratiformi muoveranno poi verso l’Emilia-Romagna e la pianura veneto-friulana e sull’alto Adriatico in genere, dove sarà pertanto maggiore il rischio di intense raffiche di vento sinottico-convettive conseguentemente alla formazione di una ciclogenesi sottovento alla catena Alpina e ad una modesta componente convettiva, meno attiva e più sporadica rispetto alle zone di NW. Contestualmente, si dovrebbero attivare dei rovesci e temporali tra la Liguria di Levante e la Toscana settentrionale, I quali avranno anche un contributo orografico. Qui saranno possibili piogge intense ma veloci, grandinate di piccolo diametro e qualche raffica di vento annessa“.

Allerta Meteo: la mappa PRETEMP

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Le Previsioni Meteo Regione per Regione: