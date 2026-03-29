Allerta Meteo, “domani burrasca forte in 2 regioni”: avviso dell’Aeronautica Militare

Allerta meteo da domani, lunedì 30 marzo 2026, e fino alla sera di dopodomani, in 2 regioni del Paese, per vento forte settentrionale di foehn con raffiche fino a burrasca forte. In considerazione della situazione attesa, il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato alle 14 di oggi, 29 marzo 2026, un nuovo avviso per “fenomeni intensi“.

Di seguito tutti i dettagli nel testo integrale.

Allerta Meteo, il bollettino dell’Aeronautica Militare emesso oggi 29 marzo

Previsione di fenomeni intensi emessa alle ore 14 del 29/03/26: “Si prevede:

– Dal tardo mattino di domani, lunedì 30 marzo 2026, e fino alla sera di dopodomani, martedì 31 marzo 2026, vento forte settentrionale di foehn con raffiche fino a burrasca forte su aree alpine e vallate di Valle d’Aosta e Piemonte;

– Dal pomeriggio di domani, lunedì 30 marzo 2026, e fino a tutta la giornata di dopodomani, martedì 31 marzo 2026, stato del mare molto agitato al largo del Mar di Sardegna, in estensione dalla giornata di martedì al settore occidentale del Canale di Sardegna“.

In riferimento all’allerta meteo, va chiarito che le informazioni relative ai fenomeni meteorologici intensi – in base a quanto precisato dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare – si riferiscono esclusivamente alle caratteristiche degli eventi meteo previsti. Tali informazioni sono prive di valutazioni connesse all’impatto sul territorio per le quali si deve far riferimento ai bollettini di allerta meteo relativi al Sistema di Allertamento Nazionale che sono emessi dal Servizio Nazionale di Protezione Civile e sono consultabili alla pagina https://rischi.protezionecivile.gov.it/it/meteo-idro/allertamento

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: