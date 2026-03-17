Allerta Meteo, domani neve abbondante e burrasca forte in 4 regioni: avviso dell’Aeronautica Militare

Il maltempo torna a interessare diverse regioni italiane, con condizioni in deciso peggioramento tra oggi e i prossimi giorni. Mare molto agitato, nevicate e venti di burrasca sono i principali fenomeni previsti. In considerazione della situazione attesa, il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato alle 13 di oggi, 17 marzo 2026, un nuovo avviso per “fenomeni intensi“.

Di seguito tutti i dettagli nel testo integrale.

Allerta Meteo, il nuovo bollettino dell’Aeronautica Militare per oggi e domani

Previsione di fenomeni intensi emessa alle ore 13 del 17/03/26: “Persiste, fino al termine della giornata di oggi, martedì 17 marzo 2026, stato del mare fino a molto agitato sul Mar Ionio meridionale.

Si prevedono, dalle prime ore di domani, mercoledì 18 marzo 2026 e fino a termine giornata, nevicate abbondanti sull’Abruzzo, con quota neve in calo fino a 500-600 metri.

Si prevedono inoltre, dalle prime ore di domani, mercoledì 18 marzo 2026 e fino alla tarda mattinata di dopodomani, giovedì 19 marzo 2026, venti forti con raffiche di burrasca o burrasca forte:

di Bora sul Friuli-Venezia Giulia , con particolare riferimento alle aree costiere;

sul , con particolare riferimento alle aree costiere; da Nord/Est sulla Toscana , con particolare riferimento al relativo settore appenninico;

, con particolare riferimento al relativo settore appenninico; di Tramontana sulla Liguria“.

In riferimento all’allerta meteo, va chiarito che le informazioni relative ai fenomeni meteorologici intensi – in base a quanto precisato dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare – si riferiscono esclusivamente alle caratteristiche degli eventi meteo previsti. Tali informazioni sono prive di valutazioni connesse all’impatto sul territorio per le quali si deve far riferimento ai bollettini di allerta meteo relativi al Sistema di Allertamento Nazionale che sono emessi dal Servizio Nazionale di Protezione Civile e sono consultabili alla pagina https://rischi.protezionecivile.gov.it/it/meteo-idro/allertamento

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: