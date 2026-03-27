Allerta Meteo, “fino a domani neve abbondante e temporali in 6 regioni”: avviso dell’Aeronautica Militare

Prosegue l’Allerta Meteo fino a domani sabato 28 marzo 2026, per nevicate abbondanti, precipitazioni intense e persistenti, localmente temporalesche, a causa del passaggio della tempesta Deborah sull’Italia. In considerazione della situazione attesa, il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato alle 13 di oggi, 27 marzo 2026, un nuovo avviso per “fenomeni intensi“.

Di seguito tutti i dettagli nel testo integrale.

Allerta Meteo, il bollettino dell’Aeronautica Militare emesso oggi

Previsione di fenomeni intensi emessa alle ore 13 del 27/03/26: “Fenomeni intensi entro le prossime 12/18 ore:

A seguito del passaggio sull’Italia della tempesta Deborah, persistono:

Fino alla serata di oggi, venerdì 27 marzo: stato del mare molto agitato sul mare e sul Canale di Sardegna.

Fino alla mattinata di domani, sabato 28 marzo:

Nevicata abbondante al di sopra dei 400-600 metri, sulle aree interne di Marche , Abruzzo , Molise e Puglia garganica;

al di sopra dei 400-600 metri, sulle aree interne di , , e garganica; Precipitazioni intense e persistenti, localmente temporalesche, sulle aree costiere di Marche, Abruzzo, Molise, Puglia garganica e settori tirrenici di Calabria e Sicilia“.

In riferimento all’allerta meteo, va chiarito che le informazioni relative ai fenomeni meteorologici intensi – in base a quanto precisato dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare – si riferiscono esclusivamente alle caratteristiche degli eventi meteo previsti. Tali informazioni sono prive di valutazioni connesse all’impatto sul territorio per le quali si deve far riferimento ai bollettini di allerta meteo relativi al Sistema di Allertamento Nazionale che sono emessi dal Servizio Nazionale di Protezione Civile e sono consultabili alla pagina https://rischi.protezionecivile.gov.it/it/meteo-idro/allertamento

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: